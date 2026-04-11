俺は婚約者のキョウカから家事分担を突きつけられ、心の中で舌打ちした。家事なんて女がやるものだし、俺は絶対にやりたくない。むしろ家事をしたくないから結婚するんだ。「給料が同じ」なんて正論で男のプライドを傷つけるようなデリカシーのなさにも苛立って、どうにかして楽をする方法を考えた。そこで思いついたのが、母さんを利用した同居。母さんに全部やらせれば、俺は一切動かずに済む。俺は「家事を絶対にやりたくない」