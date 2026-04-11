巨人戦に先発したヤクルト・山野＝東京ドームヤクルトの山野は無四球で、7回を2失点にまとめ、開幕3連勝。打線は一回に鈴木叶の2点三塁打で先制し、七回はサンタナのソロ本塁打で加点した。巨人は得点が山瀬と坂本のソロのみで、打線のつながりを欠いた。