ABEMA（アベマ）は、Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧の3人による新番組『いのありちねん』の放送を決定した。番組の詳細、放送日に関しては後日発表を予定している。【写真】めっちゃ嬉しそう！ガウディ作品の隣で笑顔を見せる伊野尾慧本発表は、有岡と伊野尾が企画MCを務める、「ABEMA」開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP