「幻冬舎」編集者の箕輪厚介氏が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「【ＲｅＨａｃＱ生配信】第２回『恋愛病院鑑賞会！みんなで石丸伸二の恋を見守る会』」に出演し、元安芸高田市長の石丸伸二氏の影響力を絶賛した。現在配信中の「恋愛病院」は、本気の恋を忘れたワケあり男女１０人が恋愛だけに向き合い、リハビリをする恋愛リアリティー番組。ＡＢＥＭＡ総合ランキング１位になるなど話題となっている。箕輪氏は「選挙も含め