【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年は26（フロウ＝FLOW）の年！ 100年に1度のFLOWイヤーを記念したツアー 「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ」が、開催。12枚のオリジナルアルバムに1枚のカップリング集という計13枚のアルバムから2曲ずつを選曲した“ALL TIME 26”な 26曲を轟かせ、結成26年のFLOWの歴史という熱をオーディエンスに刻み付けた。2003年リリースの『SPLASH!!!〜遥かなる自