【モデルプレス＝2026/04/11】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」（2022年）での共演をきっかけに、放送終了後も変わらぬ熱い友情を築いているK-1ファイターの大久保琉唯（おおくぼ・るい／21）と、モデルの鈴々木響（すずき・ひびき／23）。今回モデルプレスでは、4月11日に国立代々木競技場 第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」にて、階級を上げて激闘を繰り広げた直後