サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）が日本時間4月11（土）、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」初日のヘッドライナーを務めた。ウィル・フェレル、サム・エリオット、コーリー・フォーゲルマニス、サミュエル・L・ジャクソンら豪華ゲストを迎え、往年のハリウッド映画をオマージュ。その一部始終を振り返る。サブリナ・カーペンターが初めてコーチェラのステージに立ってから、まだわずか2年しか経って