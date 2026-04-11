アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）がパーソナリティを務める“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。4月8日（水）の放送では、ゲストにNiziUから、RIKU先生とMAYUKA先生が登場！ 4月1日にリリースされたセカンドEP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』について伺いました。（左から）たんぼ教頭、MAYUKA先生、RIKU先生、ア