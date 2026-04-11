■これまでのあらすじ妻は義母の悪意のないお節介にモヤモヤしていた。義母のおしゃべりによって、保育園でさほど親しくもない人たちにまで体調のことを知られて不快感を覚える。さらには妻不在の日に夫が義母を家に呼んでしまい、義母が台所回りを勝手に整理していて!?【嫁 Side Story】ある日、休日出勤後に帰宅すると、そこには呼んだ覚えのない義母がいました。夫が義母を呼んだそうなのです。義母は台所の配置を勝手に変え、