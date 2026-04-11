陸上自衛隊東富士演習場での米軍の射撃訓練をめぐり11日、小泉防衛大臣が御殿場市を訪れ地元自治体関係者らと会談を行いました。（小泉進次郎 防衛相）「本日は私から皆様からのご意見に対する防衛省の考えをご説明させていただきます」自衛隊東富士演習場で計画されている米軍の射撃訓練を巡り、国はこの訓練を複数回実施する考えを示しています。これに対し、地元自治体が2025年10月に訓練が行われた際、「今回限り」でと了承し