◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人はヤクルトとの接戦に２ー３で惜しくも敗れて今季初の３連勝とはならなかった。敗れたものの収穫たっぷりだった。今季２度目のスタメンマスクの山瀬慎之助捕手が３回、山瀬から７年目で待望のプロ初本塁打。山瀬は守備でもマタを懸命のリードで５回２失点の粘投に導くと、７回２死一、二塁では丸山和への２球目で強烈な一塁けん制球を投じ、わずかにセーフ