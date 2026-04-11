◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）平山功太外野手の活躍にファンが歓喜している。ミスを取り返した。１軍登録即「１番・右翼」でスタメン出場した８日の広島戦（マツダ）以来「７番・右翼」で先発出場。初回無死二、三塁の場面で鈴木の右翼方向へのライナーに対して転倒。打球が転々とする間に２者が生還する場面があった。しかし、７回表の守備では２死一、二塁から代打で出場した中村の右中