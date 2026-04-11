◇パ・リーグ西武5―2ロッテ（2026年4月11日ベルーナD）西武・源田が投打で活躍。「汚名返上」の好守連発でチームの勝利に大きく貢献した。試合後。ロッカーに引き上げようとしていた源田は、帰り際のロッテ・益田とばったり顔を合わせた。「凄い活躍じゃん。打つ方も守る方も」と声を掛けられると、「昨日の今日、ですからね」と答えた。昨日の今日。前夜のロッテ戦では1点リードの9回、2死満塁で正面の平凡なゴロ