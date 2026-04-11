日本とウクライナの若手3対3によるネット囲碁対抗戦が11日、ユーチューブチャンネル「アキラの碁」で中継され、ウクライナの天才少年ラリオン・シロトキン君（9）が出場した。ウクライナの棋士3人と対局したのは藤沢一就八段門下の3人で、シロトキン君はプロ養成機関に所属する小川蓮院生（11）と対局。1対1のスコアで迎えた最終局、白番のシロトキン君は小川院生の仕掛けに的確に対応して先行。中盤から小川院生が巻き返し、