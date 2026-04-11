11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、アジアで唯一、ベンチプレス400キロを挙げ、ウルフ・アロンにも勝利したことがある“怪力男”が登場。試合は内股でウルフに一本負けを喫したが、トレーニング中に愛飲しているというすごい色の“鶏肉ジュース”に騒然となる一幕があった。【映像】怪力男が愛飲、すごい色の“鶏肉ジュース”その“怪力男”とは、身長177センチ、体重150キロと、常人離れした肉体