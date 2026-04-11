ボートレース桐生の開設70周年記念「G1赤城雷神杯」が、12日に開幕する。定松勇樹（24＝佐賀）の勢いが全く衰えない。1月17日の芦屋73周年記念を制すと、2月4日のからつ九州地区選もV。3月は13日の大村73周年記念、22日のからつG2MB大賞で連続の優勝戦進出。続く24〜29日の蒲郡SGクラシックは不良航法で賞典除外になったものの準優勝戦で1着。前節の住之江70周年記念（3〜8日）でも6強入りと、大舞台で結果を出し続けている