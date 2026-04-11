◇セ・リーグ広島3―4DeNA（2026年4月11日横浜）広島の新助っ人ターノックが来日初黒星を喫した。先発して2回までは1安打無失点で3奪三振。しかし1点を先制してもらった直後の3回、4連打など6安打を集中され一気に4失点。逆転を許した。結局、4回を9安打4失点。登板3試合目での初黒星に「ゴロを打たせる投球プランだったが、ゴロが（内野の）間を抜けてつながってしまった」と振り返った。