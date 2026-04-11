なでしこジャパン鉄人FWにまさかの「不思議ちゃん」疑惑が浮上し、現場の笑いを誘っている。【映像】「恋愛手相」に田中＆植木が赤面 世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に向けて遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」を実施した。これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏による手相診断をまず受けたのは、なでしこの攻撃を最