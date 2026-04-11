そんなことを言われても、働かないと生計が成り立たないわけで…。奥さんが変わってしまった原因は？ 旦那さんがなにかやらかした!?そしてなぜランチの写真を持っていたのでしょう…。怖すぎる！>>【まんが】依存する妻から逃げ出したい(ウーマンエキサイト編集部)