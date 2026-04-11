世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級挑戦者決定戦（１１日・両国国技館）――同級２位の那須川天心（帝拳）が９回終了ＴＫＯで、世界２階級制覇の実績のある同級１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）を破った。那須川は昨年１１月にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れており、復帰戦を勝利で飾った。那須川の戦績は８勝（３ＫＯ）１敗。自らの状況を「崖っぷち」と表現していた那須川。「勝つ