女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”これまで全シリーズでエントリーを続けているのが、ディーラー兼プレーヤーとして活動する山瀬まゆ。普段は会社員として働く傍ら、現在のポーカーブームより遥か前からキャリアをスタートさせ、ポーカー歴は