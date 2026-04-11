■日本全国 道の駅伝道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点北海道に上陸した道の駅伝！第8走者のランナーは、なにわ男子 大橋和也！大橋がやってきたのは、北海道本別町にある道の駅「ステラ★ほんべつ」くり豆を餡に本別町のゆるキャラ“元気くん”が描か