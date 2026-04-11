2026年4月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、独経済紙ハンデルスブラットの論評を紹介し、中国の深刻な少子高齢化が経済発展と競争力を脅かす長期的な課題になっていると報じた。記事は、中国の合計特殊出生率が1を下回り、人口維持に必要な2．1を大きく割り込んでいると紹介。人口は4年連続で減少しており、国連の予測では21年の14億2000万人から50年には12億6000万人に減少する可能性があると伝えた。30年間