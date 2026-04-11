◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人（11日、東京ドーム）初回に幸先よく先制したヤクルト。HR2本で追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。対する巨人の先発は来日後初先発となったマタ投手。先頭の長岡秀樹選手が四球で出塁すると、続くサンタナ選手もフェンス直撃の2塁打で無死2、3塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは、スタメンマスクをかぶった鈴木叶選手。ライトへの先制2点タイムリー3塁打を放