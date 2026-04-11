ボートレース桐生の開設70周年記念「G1赤城雷神杯」が、12日に開幕する。エース機27号を手にしたのは地元・群馬支部の土屋智則（41）。勝率（7.02）、2連対率（56.4％）、優勝戦師進出回数（4回）、優勝回数（2回、12号機とタイ）の全てでトップの数字を誇るエンジンで、使用された直近3節で2Vと動きは力強い。「池永（太）選手には伸びられたけど、僕は伸びがいらないので。気圧が低い割には体感はしっかりしていた。調整は