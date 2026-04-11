ソフトバンク６−３日本ハム（パ・リーグ＝１１日）――ソフトバンクが逆転勝ち。四回に柳田のソロで同点とし、六回に牧原大の適時打や近藤の３ランなどで５点を勝ち越した。日本ハムは開幕からこのカード４連敗。◇楽天１１−４オリックス（パ・リーグ＝１１日）――楽天が先発全員安打で大勝。三回に４連打で２点を奪い、五回はＹＧ安田、太田の本塁打で突き放した。早川は今季初勝利。オリックスの連勝は３で止まった。◇