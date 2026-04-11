女優永作博美が１０日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。永作を知る関係者として番組の事前取材を受けた人物として、渡邉このみ（１９）が登場した。４歳時に映画「八日目の蟬」（２０１１年）に出演して永作と母子役を演じ、５歳で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。永作が、２０２３年に渡邉の仕事用メールに連絡して再会したことを明かした。渡邉は、２０１４年に芦田愛菜、鈴木梨央、桜田ひよりらと出