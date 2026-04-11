インスタント袋麺ランキングで圧倒的な人気を誇る、サンヨー食品のロングセラー『サッポロ一番』。そのラインナップの中で、最初に発売された「サッポロ一番しょうゆ味」（1966年発売開始）が2026年で発売60周年を迎え、浜田雅功が新CMに起用された。「4月9日から全国で放送が開始された新CMの中で、浜田さんは『学校から帰ってきて、これつくって吉本新喜劇を観る』と語っていますが、実際にそれが小学校高学年くらいからのル