Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。あとちょっとの汚れ落ちを助けてくれるナノバブル。「コスモバブ」は、毎日のルーティンとなっている洗濯をアップグレードしてくれるアイテムです。ナノバブルとはその名のとおり、ナノサイズの泡のこと。繊維の隙間より小さいこのナノバブルが、衣類の汚れ落ちをサポートしてくれるという「コ