【魔王放送局（MHK）「魔王くんちゃんネル」～ハーフアニバーサリー生放送～】 4月11日19時～ 放送 Yostarは、Android/iOS/PC用アクションRPG「ステラソラ」において、ファミリーマートとのコラボ情報を公開した。 ファミマと「ステラソラ」とのコラボが6月17日より8月17日にかけて開催される事となった。開催に先駆けて描き下ろしイラスト