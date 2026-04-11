日本遊技機工業組合(日工組)は、日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)と共にKIBUN PACHI-PACHI委員会の「PACHI-PACHI-7プロジェクト」の一環として、2026年4月25日(土)・26日(日)に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」にブース出展する。本ブースでは、パチンコをこよなく愛する「PACHI-PACHI-QUEEN」こと藤田ニコルが自らの理想を詰め込んで全面プロデュースしている特設パーラー「PARLOR NICOLE(パーラーニコル)」を