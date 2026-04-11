春・夏へ向けてスカートを新調したいけれど、どれを選べばいい？ 迷っているなら、【しまむら】の「ナロースカート」がおすすめです。スッキリとしたシルエットで、洗練された印象を与えられそうなのが魅力。サテン調素材 & シワ加工を施した上品見えするナロースカートや、一点投入で映えるビビッドグリーン & ブルーのスカートなどが登場。スタイルアップもおしゃれ見