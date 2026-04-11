すくすく成長中の子猫たちは好奇心いっぱい。今日はお部屋を探検する中で飼い主さんの作業スペースを発見して……。 オフィスチェアと子猫という組み合わせが反則級にかわいいこの投稿は、記事執筆時点で7千回以上再生され、「可愛い探検家たち♡」「イタズラ子猫ちゃん達は可愛さ満点！」「Simply adorable!（本当にかわいい！）」など、日本語だけでなく英語でも多くのコメントが寄せられています。 【動画：作業