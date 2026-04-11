猫が『死ぬ直前』に姿を隠す3つの理由 猫が実際に死の概念を理解しているとは限りませんが、死の直前に姿を隠すには、動物としての本能や身体的な変化という複数の要因があります。 「なぜ隠れるのか」を理解することで、愛猫の行動を理解して受け止める手助けになるはずです。 1.本能的に安全な場所へ隠れる 猫はもともと自分が弱った姿を隠そうとする習性があります。 野生では弱った個体は捕食者に狙