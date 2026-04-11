33万回以上視聴され1.6万件の「いいね」を集めているのは、いつも「抱っこ！抱っこ！」とせがむ猫ちゃんのために飼い主さんがとった対策。視聴者からは「抱っこされて満足そうでなにより」「うちも導入を検討しようかな」などのコメントが届いています。 【動画：抱っこ大好きな『甘えん坊猫』のために『抱っこ紐』を使ってみた結果…「あら～赤ちゃん」「可愛すぎて泣ける」】 仕事から帰ってくると Instagramアカ