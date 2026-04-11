ミリオンヒット曲「会いたい」で知られる歌手の澤田知可子が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚11111日目を迎えたことを明かした。 【写真】麗しい白無垢姿そっと寄り添う姿も初々しい 澤田は「なんと本日4/11は結婚11111日目なのだそうです♡」と伝え、「そして明日はこの写真から30年目の結婚披露宴の日です」と付け加えた。アップしたのは白無垢姿のショット。優しい表情を浮かべる夫、ミュージシャン