アイドルグループ「ごちゃっと！」のメンバーで、グラビアアイドルの小日向優花(23)が、7日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】むぎゅっとはみ出す“92”砲！すごい迫力 小日向は13歳からアイドルグループに所属しながら、持ち前の“92”砲を生かしてグラビア活動も行っている。同誌では初登場ながら、衣装からはみ出す自慢のド迫力ボディを余すことなく披露している。 自身のX（旧