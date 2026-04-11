◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝第２日（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナほか）レギュラーシーズン（ＲＳ）８位の埼玉上尾は、敵地で同１位のＮＥＣ川崎にストレートで敗れた。チャンピオンシップ（ＣＳ）の準々決勝を２連敗で敗退が決まり、今季限りで退団するリベロの岩沢実育（みいく）は、埼玉上尾でのラストマッチを終えた。「今日で試合が終わったとしても自分がここ