◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人が４番・ダルベックをスタメンから外す新たな攻撃布陣で臨んだが、ヤクルトに敗れた。来日初先発となったブライアン・マタ投手は初回に制球を乱して２失点も、５回６安打２失点と試合を作った。右アキレス腱を痛めたハワードの代役として、期待が持てるデビュー戦となった。＋＋＋＋＋出番は意外にも早かった。新外国人・マタが東京ドームのマウンドに上が