◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人はヤクルトに敗れ、いずれも今季初となる3連勝と貯金3を逃した。来日初登板初先発となったブライアン・マタ投手（26＝ベネズエラ）が初回いきなり2点先制を許す。1番・長岡に四球を与えると、2番・サンタナに左翼フェンス直撃の二塁打を打たれ、無死二、三塁のピンチ。3番・鈴木叶が放った右翼へのライナーに突っ込んだ平山が足を滑らせて転倒し、打球を後逸（