◇パ・リーグ西武5―2ロッテ（2026年4月11日ベルーナドーム）西武のドラフト3位・秋山俊外野手（22＝中京大）がうれしいプロ初安打を放った。5日の楽天戦以来、「8番・中堅」でプロ2度目のスタメン出場。迎えた6回1死一塁での第3打席で、ロッテ・田中晴の148キロの直球を捉えて右前に運んだ。プロ7打席目での初安打。代走を送られてベンチに退いた秋山は、戻ってきた記念のボールを手渡されて表情をほころばせた。試