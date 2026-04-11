ベルナルド・シウバの退団が濃厚となっているマンチェスター・シティ。ケビン・デ・ブライネ、イルカイ・ギュンドアンとプレミア4連覇を知る選手はすでに退団しており、シウバも彼らに続くのだろうか。中盤の世代交代が進む中で、シティはシウバに代わる中盤のキーマンを獲得しようと躍起になっている。その中で有力候補となっているのが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンだ。日本戦でも活躍したイングラン