今夏の移籍市場においてさまざまなクラブからの関心が取り沙汰されているアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズ。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、リヴァプール、パリ・サンジェルマン、そしてバイエルン・ミュンヘンなどが獲得を検討していると言われている。そんななか、アーセナルのアカデミー育ちで、Jリーグでのプレイ経験もあるジェイ・ボスロイド氏は、ロジャーズの移籍先としてアーセナルこそが