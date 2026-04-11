スペイン、アトレティコ・マドリードのユースで育ち、2020年にイングランドのマンチェスター・ユナイテッドにやってきたアルゼンチン代表のアレハンドロ・ガルナチョ。2022年にトップチームデビューしており、23-24シーズンにはリーグ戦で7ゴールを挙げている。そんなガルナチョはすでにユナイテッドを退団しており、同じプレミアリーグのチェルシーに在籍している。ユナイテッドでは前指揮官であるルベン・アモリム氏と対立してし