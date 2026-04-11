先月に行われた2026W杯欧州予選プレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会続けてW杯出場を逃したイタリア代表。その責任を取る形で代表監督ジェンナーロ・ガットゥーゾが退任しており、アズーリは新監督を求めている。その候補者の1人に挙げられたのが、現在ナポリを指揮するアントニオ・コンテだ。コンテは2014年から2年間イタリア代表監督を務めた経験があり、EURO2016も戦っている。代表監督の仕事の流れを理解してい