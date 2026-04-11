サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。日本代表がPK戦に突入した場合のキッカーの順番について私見を述べた。日本代表は1998年フランス大会で初出場して以来、7大会連続でW杯に出場。6月に開幕する北中米大会で8大会連続となる。過去7大会で2度のPK戦を経験し、10年南アフリカ大会の決勝トーナメント1回戦では0―0からのPK戦でパラグアイに3―5で敗戦。22年