◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）ヤクルト・サンタナ外野手が５試合ぶりとなる４号ソロを放った。１点リードの７回１死、赤星の投じた１２１キロのカーブをすくい上げると、打球は左中間のスタンドへ伸びていった。５日の中日戦（神宮）以来となる一発を「（先発の）山野が粘り強く投げてくれていたので援護してあげたかった。追い込まれていたがしっかり捉えることができたし自分のスイングができ