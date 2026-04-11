レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、11日に行われるラ・リーガ第31節アラベス戦で、2試合連続でベンチメンバーに入った。久保については、1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦（○2−1）でスターティングメンバーに名を連ねていたものの、1点リードで迎えた後半の66分、カウンターを狙ってスプリントをかけた際に左太ももを負傷。自力での歩行は困難で、担架に乗せられてピッチを後にし、以降の約2カ