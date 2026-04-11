サッカーのU―20（20歳以下）女子アジア・カップは11日、バンコク近郊で準々決勝が行われ、日本はベトナムを4―0で下して4強入りし、9月のU―20女子ワールドカップ（W杯）出場権を獲得した。板村（フェイエノールト）の先制点など前半に3点を奪い、後半にも板村が得点した。（共同）