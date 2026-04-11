バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は11日、富山県西部体育センターなどで13試合が行われ、東地区首位の宇都宮は富山を85―66で下して38勝目（13敗）を挙げた。群馬は川崎を97―77で退けて35勝16敗で東2位に浮上した。千葉Jは滋賀に67―72で敗れて34勝17敗の3位に後退。西地区首位の長崎は北海道に80―82で競り負けて40勝11敗。西2位の名古屋Dは三河に89―79で勝ち、39勝12敗とした。